31-летний житель Саранска открыл стрельбу в подъезде жилого дома

В Саранске 31-летний мужчина открыл стрельбу в подъезде жилого дома.

Днём 30 мая в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома, расположенного по адресу – улица Косарева, мужчина произвел несколько выстрелов из пистолета.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали стрелка, им оказался ранее судимый 31-летний житель Саранска, который работает электриком. Во время задержания мужчина оказывал сопротивление. Горожанин выстрелил по автомобилю стражей порядка.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу из-за ссоры со своей сожительницей. В настоящее время имеются сведения о том, что житель Саранска, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, гостил у своих родителей. В определенный момент гражданину позвонила его сожительница. Во время телефонного разговора мужчина поссорился со своей возлюбленной. Затем житель Саранска, пребывая в ярости, направился в многоквартирный дом, расположенный на улице Косарева, где проживает его гражданская жена. Горожанин пытался попасть в квартиру сожительницы, но последняя его не впустила. После этого мужчина на лестничной площадке начал стрелять из пистолета.

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Источник: 13.мвд.рф