В Теньгушевском районе благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Теньгушевском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что 16 работников ООО «Дорога» не получили заработную плату за апрель текущего года. Сумма задолженности по зарплате составила 205 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате была погашена в полном объеме.

Директор ООО «Дорога» был привлечен к административной ответственности.

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Источник: prokrm.ru