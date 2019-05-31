В Мордовии полицейского осудили за превышение должностных полномочий

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в превышении должностных полномочий.

Поздним вечером 7 февраля 2017 года сотрудник полиции, находясь в кабинете ММО МВД РФ «Торбеевский», несколько раз ударил доставленного в отдел полиции гражданина резиновой палкой с целью получения нужных ему показаний.

Решением суда в отношении стража порядка была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно. Кроме того, мужчина был лишен права занимать должности в правоохранительных органах на протяжении ближайшего года.

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Источник: prokrm.ru