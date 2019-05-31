В Саранске полицейские и общественники провели профилактические встречи с трудовыми коллективами

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск и общественники провели профилактические встречи с трудовыми коллективами.

Стражи порядка рассказали представителям трудовых коллективов о самых распространенных случаях мошенничества и призвали граждан быть бдительными и внимательными.

В ходе встреч руководитель ОП №1 УМВД по городскому округу Саранск подполковник полиции Марсяев Сергей Михайлович и его заместитель рассказали о новых видах мошенничества.

Также сотрудники полиции продемонстрировали видеоролик и вручили памятки.

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Источник: 13.мвд.рф