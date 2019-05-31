24-летняя жительница Мордовии едва не сгорела заживо

В Теньгушево 24-летняя девушка едва не сгорела заживо.

Происшествие, которое могло обернуться ужасающей трагедией, произошло вечером 29 мая. В доме №43, расположенном по адресу – улица Заречная, воспламенилась одежда на 24-летней девушке.

Пострадавшая была госпитализирована. Медики диагностировали у девушки ожоги третьей степени порядка 50% тела.

Известно, что пожарные подразделения на место происшествия не выезжали.

Причина происшествия в настоящее время устанавливается. Не исключено, что в данном случае имело место неосторожное обращение с огнём.

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Источник: 13.mchs.gov.ru