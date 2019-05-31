29 мая в Саранске прошла ярмарка вакансий по набору персонала на АО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ-Сталь».

Указанные предприятия представили более 340 вакансий, среди которых вальцовщик, водитель погрузчика, клепальщик, маляр, машинист крана (крановщик), наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата, сверловщик, слесарь по сборке металлоконструкций, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах и другие. Размер предложенной работодателями заработной платы составлял от 20 тыс. до 35 тыс. рублей в месяц.

В ходе ярмарки было выдано 45 направлений для трудоустройства на АО «Рузхиммаш» и ООО «ВКМ-Сталь».

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Источник: adm-saransk.ru