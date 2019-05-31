В Мордовии был проведен турнир по шашкам среди осужденных

В исправительной колонии №6 УФСИН РФ по Мордовии прошел турнир по шашкам среди осужденных.
Указанные соревнования были проведены в целях популяризации шашечной игры, способствующей повышению уровня интеллектуального развития личности, пропаганды здорового образа жизни, а также обеспечения полезной занятости осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и более полного раскрытия их индивидуальных способностей.
В соревнованиях приняли участие более 80% от списочного состава осужденных.
Призеры были награждены грамотами и сладкими подарками.
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Источник: 13.fsin.su