Житель Ромодановского района пойдет под суд за покупку наркотиков

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.
В ноябре 2017 года 36-летний обвиняемый приобрел у неустановленного следствием лица более 1,4 грамма наркотиков для личного потребления.
В конце марта нынешнего года стражи порядка в ходе досмотра 36-летнего мужчины обнаружили и конфисковали указанное вещество.
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого, который ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, находятся на рассмотрении Ромодановского районного суда.
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Источник: 13.мвд.рф