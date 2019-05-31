Житель Ромодановского района пойдет под суд за покупку наркотиков

В Ромодановском районе суд вынесет приговор в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков.

В ноябре 2017 года 36-летний обвиняемый приобрел у неустановленного следствием лица более 1,4 грамма наркотиков для личного потребления.

В конце марта нынешнего года стражи порядка в ходе досмотра 36-летнего мужчины обнаружили и конфисковали указанное вещество.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого, который ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления, находятся на рассмотрении Ромодановского районного суда.

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Источник: 13.мвд.рф