В Мордовии осужденные ознакомились с историей библиотек

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню библиотек.

В отрядах был прочитан цикл лекций об истории указанного праздника. В православной школе исправительного учреждения была представлена выставка-инсталляция книг под названием «Через книгу к духовности». Кроме того, прошел флешмоб «Я люблю библиотеку».

Проведение подобных мероприятий способствует повышению образовательного и культурного уровня осужденных.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии был проведен турнир по шашкам среди осужденных.

Источник: 13.fsin.su