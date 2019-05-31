В Мордовии осужденные ознакомились с историей библиотек

В исправительной колонии №1 УФСИН РФ по Мордовии прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому дню библиотек.
В отрядах был прочитан цикл лекций об истории указанного праздника. В православной школе исправительного учреждения была представлена выставка-инсталляция книг под названием «Через книгу к духовности». Кроме того, прошел флешмоб «Я люблю библиотеку».
Проведение подобных мероприятий способствует повышению образовательного и культурного уровня осужденных.
По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.
Также читайте о том, что в Мордовии был проведен турнир по шашкам среди осужденных.
Источник: 13.fsin.su