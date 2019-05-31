В Саранске стартовало «Трудовое лето 2019»

В парке Пролетарского района Саранска прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию летнего трудового сезона для школьников.

Департамент по социальной политике городской администрации, региональное министерство социальной защиты, труда и занятости населения, а также ГКУ РМ «Центр занятости населения Саранский» стали организаторами указанного мероприятия.

Подростки, ставшие участниками рассматриваемого мероприятия, придумали эмблему и девиз «Трудового лета 2019».

Кроме того, школьники получили возможность пройти собеседование по поводу трудоустройства в период летних каникул у представителей работодателей, среди которых МП г.о. Саранск «Горремдорстрой», ООО «Домоуправление №6», МП г.о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское».

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Источник: trudrm.ru