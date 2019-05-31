В Саранске пройдут соревнования по художественной гимнастике

В Саранске пройдет финальный этап IX летней спартакиады учащихся России по художественной гимнастике.

Указанные соревнования будут проходить в Саранске в период с 5 по 10 июня. Участниками состязаний станут представительницы около 20 регионов России. Возраст участниц соревнований составляет от 12 до 15 лет.

Местом проведения рассматриваемых соревнований станет спорткомплекс «Мордовия».

Стоит отметить, что все желающие могут абсолютно бесплатно увидеть выступления гимнасток.

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Источник: mk-saransk.ru