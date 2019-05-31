В Мордовии пропала без вести пенсионерка, которая страдает потерей памяти

В Старошайговском районе сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшую без вести пенсионерку.

Дутова Анна Ивановна 1930 года рождения, проживающая в селе Бугро-Ключи, ранним утром 30 мая ушла из дома и до сих пор не вернулась обратно. Гражданка проживает в доме №18, расположенном по адресу – улица Советская.

Известно, что разыскиваемая пенсионерка была одета в темно-серую куртку, платок синего цвета и резиновые сапоги того же цвета. Женщина страдает потерей памяти.

Все, кто что-либо знает о местонахождении пенсионерки, могут сообщить информацию по телефону: 8-(834-32)-2-11-25.

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Источник: 13.мвд.рф