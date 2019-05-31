В Саранске в ДТП с участием трех автомобилей пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло днём 30 мая на улице Победы. 44-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Форд», врезался в остановившийся автомобиль марки «Тойота». После этого первое транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с автомобилем марки «Лада-Приора».

Медицинская помощь понадобилась предполагаемому виновнику ДТП и 25-летнему водителю «Лады».

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Источник: гибдд.рф