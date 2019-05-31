В Саранске легковушка сбила женщину на пешеходном переходе

В Саранске женщина попала под колёса легкового автомобиля на пешеходном переходе.

Указанное происшествие произошло ранним утром 30 мая на улице Волгоградской. По предварительной информации, гражданка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В определенный момент на женщину совершил наезд легковой автомобиль марки «Лада-Приора».

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

В настоящее время проводится проверка по факту данного происшествия.

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Источник: гибдд.рф