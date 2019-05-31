В Саранске 80-летняя пенсионерка выпала из троллейбуса

В Саранске 80-летняя пенсионерка получила телесные повреждения, выпав из троллейбуса.

Инцидент произошел утром 30 мая в Октябрьском районе города. 80-летняя гражданка выпала из салона троллейбуса на тротуар.

Пострадавшая получила телесные повреждения. Пенсионерка была доставлена в одну из больниц Саранска. Медики оказали гражданке необходимую помощь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту данного происшествия.

Ранее сообщалось о том, что 30 мая на одной из улиц Саранска произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф