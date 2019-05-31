Жительницу Торбеевского района приговорили к обязательным работам за ложный донос

В Торбеевском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая пыталась оклеветать своего гражданского мужа.

15 марта нынешнего года жительница села Виндрей указанного района поссорилась со своим гражданским супругом. После ссоры мужчина ушел из дома. Женщина решила отомстить сожителю. Гражданка сообщила участковому о том, что гражданский муж избил её. В кратчайшие сроки женщина была изобличена.

Решением Торбеевского районного суда в отношении лгуньи были избрана мера наказания в виде 100 часов обязательных работ.

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Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru