В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

31 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фурманова. Во дворе дома №90, расположенного по указанному адресу, загорелся автомобиль.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru