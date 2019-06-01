В Торбеево был задержан 58-летний рецидивист, подозреваемый в краже

В Торбеево сотрудники правоохранительных органов задержали 58-летнего мужчину, который подозревается в совершении кражи.

58-летний ранее судимый рабочий одного из предприятий Торбеевского района, спилив ножовкой замок, проник в помещение склада продуктового магазина и похитил оттуда 27 бутылок водки, 15 бутылок винного коктейля, а также 6 пачек сока. Сумма причиненного магазину ущерба составила 7 тыс. рублей.

Подозреваемый полностью признал свою вину. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф