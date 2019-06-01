В Мордовии пресекли попытку доставки наркотиков в исправительную колонию

В Мордовии была пресечена попытка доставки наркотиков в исправительную колонию.

В посёлке Леплей Зубово-Полянского района сотрудники правоохранительных органов совместно с представителями ФСИН в ходе личного досмотра гражданина, находившегося на прилегающей к исправительной колонии территории, обнаружили и конфисковали сверток и капсулу, в которых находились гашиш, амфетамин и N-метилэфедрон. Общая масса изъятых наркотиков превысила 20 г.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф