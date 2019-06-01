В Атяшевском районе в результате ДТП погиб 32-летний мужчина

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого погиб 32-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло днём 31 мая неподалеку от села Ахматово. По предварительной информации, 32-летний гражданин, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2112, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

Полученные водителем легковушки телесные повреждения оказались смертельными. Мужчина умер по дороге в больницу.

Ранее сообщалось, что в Саранске произошло ДТП, в результате которого погиб 30-летний мотоциклист.

Источник: info-rm.com