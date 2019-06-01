В Саранске пропал без вести мужчина, страдающий потерей памяти

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают пропавшего без вести мужчину, который страдает потерей памяти.

Лукьянов Евгений Петрович 1955 года рождения 29 мая ушел из дома, расположенного по адресу – улица Косарева, и с тех пор какая-либо информация о его местонахождении отсутствует.

Мужчина был одет в коричневый пиджак, брюки того же цвета, черные туфли и вязаную шапку черного цвета с синими полосами. Гражданин страдает потерей памяти. Также стоит отметить, что мужчина имеет послеоперационный шрам от аппендицита и татуировку в виде круга со стрелками на запястье левой руки.

Все, кто что-либо знает о нынешнем местонахождении гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 29-77-88, 29-77-61.

Ранее сообщалось, что в Мордовии пропала без вести пенсионерка, которая страдает потерей памяти.

Источник: 13.мвд.рф