В Инсарском районе осудили мужчину, который подарил другу коноплю

В Инсарском районе суд вынес приговор в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в сбыте конопли.

23 января нынешнего года 49-летний гражданин, находясь в Инсаре, подарил своему приятелю ранее собранную им коноплю в значительном размере. Спустя некоторое время стражи порядка изъяли запрещенное вещество у друга осужденного.

Решением Инсарского районного суда в отношении 49-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru