В Большеберезниковском районе утонул мужчина

В Большеберезниковском районе утонул человек.
Трагедия произошла в селе Паракино. В водоёме, расположенном на территории указанного населенного пункта, утонул мужчина. Известно, что труп гражданина был обнаружен в месте, которое не было оборудовано для купания. Тело мужчины было передано сотрудникам правоохранительных органов.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о том, что строгое соблюдение мер предосторожности является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоёмах.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru