В Большеберезниковском районе утонул мужчина

В Большеберезниковском районе утонул человек.

Трагедия произошла в селе Паракино. В водоёме, расположенном на территории указанного населенного пункта, утонул мужчина. Известно, что труп гражданина был обнаружен в месте, которое не было оборудовано для купания. Тело мужчины было передано сотрудникам правоохранительных органов.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о том, что строгое соблюдение мер предосторожности является главным условием предотвращения несчастных случаев на водоёмах.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске в результате ДТП погиб 30-летний мотоциклист.

Источник: 13.mchs.gov.ru