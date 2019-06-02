В Темниковском районе горел заброшенный дом

В Темниковском районе произошло возгорание заброшенного дома.

Днём 1 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Бабеево. Загорелся заброшенный дом, расположенный по адресу – улица Верхняя. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить постройку на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания заброшенного дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru