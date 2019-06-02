В Мордовии прокуратура зафиксировала нарушение в сфере эксплуатации объектов недвижимости

В Ковылкинском районе сотрудники прокуратуры зафиксировали факт использования объекта недвижимости, который не был введен в эксплуатацию в установленном законом порядке.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что ООО «Мордовский племенной центр» использовало в своих целях свиноводческий комплекс, расположенный в Клииновском сельском поселении Ковылкинского района, в отсутствие разрешения на ввод данного объекта в эксплуатацию.

Одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Ещё одно лицо понесло дисциплинарную ответственность.

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Источник: prokrm.ru