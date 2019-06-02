В Зубовой Поляне горела баня

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание бани.

Происшествие произошло днём 1 июня. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Льва Толстого, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания бани.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о возгорании заброшенного дома в Темниковском районе.

Источник: 13.mchs.gov.ru