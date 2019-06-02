В Зубовой Поляне горела баня

В Зубовой Поляне пожарные ликвидировали возгорание бани.
Происшествие произошло днём 1 июня. Возле дома №4, расположенного по адресу – улица Льва Толстого, загорелась баня. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 10 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты работают над установлением причины возгорания бани.
Сотрудники МЧС напоминают гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о возгорании заброшенного дома в Темниковском районе.
Источник: 13.mchs.gov.ru