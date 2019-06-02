Представители МЧС провели открытый урок в социальном приюте «Надежда»

Сотрудники МЧС провели открытый урок в социальном приюте для детей и подростков «Надежда».

Участниками указанного мероприятия стали порядка 35 детей.

Сотрудники МЧС показали воспитанникам социального приюта спасательное оборудование, находящееся в пожарной машине, экипировку пожарного. Также представители ведомства рассказали о правильных последовательных действиях при обнаружении пожара и эвакуации из горящего помещения.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что сотрудники МСЧ-13 ФСИН РФ организовали сбор помощи для воспитанников центра «Ясная поляна».

Источник: 13.mchs.gov.ru