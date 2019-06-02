В Саранске прошли соревнования по автозвуку

В Саранске 1 июня прошел один из этапов чемпионата России по автозвуку в формате RASCA (Russia Auto Sound Challenge Asssociation).

Участниками состязаний стали несколько десятков автомобилистов, которые приехали в Саранск из разных городов России. Владельцы транспортных средств соревновались не только в громкости звука, но и в качестве звучания.

Победители данного этапа станут участниками финала чемпионата, который в скором времени пройдет в Казани.

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Источник: info-rm.com