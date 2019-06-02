В Саранске произошел пожар на стадионе

В Саранске произошел пожар на одном из местных стадионов.
Происшествие произошло вечером 1 июня. На трибуне стадиона «Старт» вспыхнуло пламя. Площадь распространения огня составила 1 квадратный метр.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания пока что не сообщается.
Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru