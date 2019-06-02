В Саранске произошел пожар на стадионе

В Саранске произошел пожар на одном из местных стадионов.

Происшествие произошло вечером 1 июня. На трибуне стадиона «Старт» вспыхнуло пламя. Площадь распространения огня составила 1 квадратный метр.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания пока что не сообщается.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём, а также соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru