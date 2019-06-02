В Саранске дошкольники посетили пожарно-спасательную часть

В Саранске воспитанники дошкольного образовательного учреждения №125 посетили пожарно-спасательную часть №3.

Пожарно-спасательную часть посетили 15 воспитанников указанного дошкольного учреждения.

Сотрудники пожарно-спасательной части показали детям технику, спасательное оборудование, экипировку пожарного, а также в игровой форме рассказали о правилах пожарной безопасности и о том, что нужно делать, если запахло дымом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru