Глава Саранска провел личный прием граждан

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев провел личный прием граждан.

31 мая на личный прием к градоначальнику горожане пришли с различными вопросами, среди которых транспортное обеспечение, ремонт многоквартирных домов, антисанитарное состояние придомовой территории частного дома и размещение автомойки.

С просьбой о помощи обратилась гражданка, проживающая в доме №85, расположенном по адресу - улица Пролетарская. Женщина пожаловалась на то, что на протяжении многих лет кровля её дома протекает. Директор управляющей компании Ада Крысина пояснила, что ремонтные работы в указанной постройке проводятся на постоянной основе, но принимаемые меры исправляют ситуацию лишь на некоторое время. Глава Ленинского района Александр Юткин заявил, что в следующем году будет проведен капитальный ремонт рассматриваемого дома.

Жительница многоквартирного дома №34 по улице Марины Расковой пришла с жалобой на протекающие балконы. Директор управляющей компании сообщил о том, что была направлена претензия в адрес организации, занимающейся ремонтом балконов. Заявительница также пожаловалась на плохое состояние кровли и сообщила о необходимости ремонта подъездов, установки почтовых ящиков и утепления торцевых стен дома. Пётр Тултаев заявил о готовности провести встречу с жильцами данной постройки.

Горожанка, проживающая в частном доме №8 по улице Короленко, пожаловалась на плохой вид из окна. Градоначальник поручил разобраться с данным вопросом.

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Источник: adm-saransk.ru