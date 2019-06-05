В Инсарском районе в результате пожара погибла пенсионерка

В Инсарском районе произошел пожар, в результате которого погибла пенсионерка.

Вечером 4 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Сиалеевская Пятина. На улице Социалистической загорелся частный жилой дом №36. К моменту приезда пожарных огонь успел охватить строение по всей площади.

Проникнув внутрь загоревшейся постройки, пожарные обнаружили труп хозяйки дома 1937 года рождения.

Причина возгорания устанавливается. Очаговые признаки пожара были обнаружены в кухонном помещении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru