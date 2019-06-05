В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находился в федеральном розыске.

Утром 2 июня в юго-западной части Саранска сотрудники Росгвардии обратили внимание на гражданина, который, увидев служебное транспортное средство, перепрыгнул через забор частного жилого дома и попытался скрыться. Стражи порядка задержали мужчину, поведение которого вызвало подозрения.

Задержанным оказался 32-летний житель Саранска, который был объявлен в федеральный розыск УФСИН РФ по Мордовии из-за того, что не прибыл к месту отбывания наказания.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia