В Мордовии был проведен второй этап шахматного турнира среди осужденных

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии был проведен второй этап шахматного турнира среди осужденных.

В указанном мероприятии приняли участие осужденные из восьми исправительных учреждений, которые стали победителями по итогам первого этапа. Также участниками соревнований стали представители шахматного клуба «Белая ладья».

Первое место занял Андрей Кисон, представляющий исправительную колонию №5. Второе место досталось Алексею Степанову из исправительной колонии №10. Третье место занял Алан Салагаев, отбывающий наказание в исправительной колонии №4.

Ранее сообщалось, что в Мордовии был проведен турнир по шашкам среди осужденных.

Источник: 13.fsin.su