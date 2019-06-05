В Саранске разыскивается женщина, подозреваемая в краже мобильного телефона

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая подозревается в краже мобильного телефона.

Вечером 31 мая неизвестная гражданка, находясь в аптеке «Озерки», расположенной по адресу – улица Ульянова, похитила мобильный телефон марки HUAWEI Y3, принадлежащий одной из покупательниц. Гаджет был оставлен без присмотра на прилавке.

На вид подозреваемой 45-50 лет. Разыскиваемая гражданка имеет плотное телосложение. Рост подозреваемой составляет 165-170 см. Женщина была одета в блузку с коротким рукавом синего цвета с рисунком в виде цветов, черные брюки и светлые туфли.

Все, кто что-либо знает о личности или же местонахождении разыскиваемой гражданки, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-90-32, 89176979025 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф