Две жительницы Мордовии были ограблены неизвестными мошенниками

В Мордовии две местные жительницы лишились денежных средств, поверив неизвестным мошенникам.

Недавно в УМВД РФ по городскому округу Саранск обратилась 58-летняя жительница пригородного посёлка, которая сообщила, что ей позвонил неизвестный гражданин, представившийся работником службы безопасности банка и уведомивший её о том, что некие мошенники совершили платеж с её счета. Затем незнакомец под предлогом возврата украденных денег попросил женщину сообщить ему номер банковской карты и код безопасности от неё. Пострадавшая предоставила якобы работнику банка необходимую информацию, после чего обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 13,9 тыс. рублей.

48-летняя жительница Саранска недавно разместила на одном из сайтов объявление о продаже ковра. Горожанке позвонил неизвестный гражданин, который заявил о намерении приобрести товар и попросил женщину сообщить ему номер её банковской карты, код безопасности от неё, размещенный на оборотной стороне платежного средства, а также код для входа в личный кабинет, пришедший в смс-сообщении. К номеру телефона жительницы Саранска были привязаны карты двух банков, поэтому пострадавшая, предоставив мошеннику необходимые сведения, открыла доступ в оба личных кабинета. В итоге горожанка лишилась практически 38 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверки по данным фактам.

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Источник: 13.мвд.рф