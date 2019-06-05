В Саранске в ДТП пострадала 30-летняя женщина

В Саранске произошло ДТП, в результате которого пострадала 30-летняя женщина.

Происшествие произошло ранним утром 4 июня на территории Октябрьского района города. По предварительной информации, 31-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Шкода», двигаясь по улице Осипенко, при совершении левого поворота не заняла соответствующее положение на проезжей части, вследствие чего допустила столкновение с автомобилем марки «Лада-Приора».

30-летняя пассажирка «Лады» получила телесные повреждения. Женщина доставлялась в ГБУЗ РМ МРЦКБ, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Зубово-Полянском районе Мордовии 5-летний мальчик пострадал в ДТП.

Источник: гибдд.рф