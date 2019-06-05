19-летний житель Чамзинского района был осужден за покупку наркотиков

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Чамзинского района, обвиняемого в приобретении наркотиков.

6 февраля нынешнего года 19-летний житель Чамзинского района был задержан на одной из улиц Саранска. В ходе досмотра молодого человека стражи порядка обнаружили и конфисковали более 1 грамма наркотиков.

Ранее парень уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Решением суда в отношении жителя Чамзинского района была избрана мера наказания в виде 3 лет лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф