В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло утром 4 июня на улице Полежаева. По предварительным данным, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ауди», по причине чего транспортные средства столкнулись.

70-летнему водителю «Ауди» медицинская помощь была оказана на месте инцидента. 69-летняя пассажирка той же машины доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадала 30-летняя женщина.

Источник: гибдд.рф