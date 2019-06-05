В Саранске в результате ДТП пострадали два человека

В Саранске произошло ДТП с участием двух иномарок, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло утром 4 июня на улице Полежаева. По предварительным данным, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Тойота», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Ауди», по причине чего транспортные средства столкнулись.
70-летнему водителю «Ауди» медицинская помощь была оказана на месте инцидента. 69-летняя пассажирка той же машины доставлялась в ГБУЗ РМ РКБ №4.
Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП пострадала 30-летняя женщина.
Источник: гибдд.рф