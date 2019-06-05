В Инсаре 21-летний автомобилист сбил 6-летнего мальчика

В Инсаре 6-летний мальчик попал под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло вечером 4 июня возле дома №32, расположенного по адресу – улица Гагарина. 21-летний парень, который находился за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21102, из-за невнимательности совершил наезд на 6-летнего мальчика.

Пострадавший получил телесные повреждения. Мальчик доставлялся в ГБУЗ РМ «Инсарская РБ».

Автомобилист уехал с места инцидента, но в кратчайшие сроки был найден и задержан. В отношении молодого человека были составлены административные материалы.

Ранее сообщалось, что в Саранске в ДТП с участием двух иномарок пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф