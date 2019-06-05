В Большеберезниковском районе в ДТП пострадал 36-летний водитель мопеда

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 36-летний водитель мопеда.

Происшествие произошло поздним вечером 4 июня на территории деревни Мариуполь. 36-летний водитель мопеда марки Alpha, проезжая мимо дома №54, расположенного по адресу – улица Советская, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на проезжую часть.

Водитель мопеда был госпитализирован ГБУЗ «Комсомольская МБ».

Выяснилось, что у 36-летнего гражданина нет водительского удостоверения. Кроме того, было установлено, что в момент ДТП водитель мопеда был без мотошлема.

Ранее сообщалось, что в Инсаре 21-летний автомобилист сбил 6-летнего мальчика.

Источник: гибдд.рф