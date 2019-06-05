В Саранске горел мусорный контейнер

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусорного контейнера.

Утром 4 июня на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Ленинского района Саранска. Возле дома №11, который расположен по адресу – улица Студенческая, воспламенился мусорный контейнер.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил мусорный контейнер на площади 0,5 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Инсарском районе в результате пожара погибла пенсионерка.

Источник: 13.mchs.gov.ru