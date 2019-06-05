В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль, который находится в розыске.

Днём 4 июня возле дома №118, расположенного по адресу – улица Косарева, сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21103, за рулем которого находился 43-летний мужчина. Было установлено, что государственные регистрационные знаки, а также свидетельство о регистрации указанного транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 43-летний автомобилист был доставлен отдел полиции №1 УМВД РФ по городскому округу Саранск.

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Источник: 13.мвд.рф