В Краснослободском районе пожар уничтожил надворные постройки

В Краснослободском районе произошел пожар, который уничтожил надворные постройки.

Происшествие произошло днём 4 июня в селе Ефаево. Возле дома №3, расположенного по адресу – улица Комсомольская, загорелись надворные постройки, являющиеся собственностью гражданки 1988 года рождения.

Пламя уничтожило надворные постройки на площади 150 квадратных метров.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru