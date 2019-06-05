В Краснослободском районе пожар уничтожил надворные постройки

В Краснослободском районе произошел пожар, который уничтожил надворные постройки.
Происшествие произошло днём 4 июня в селе Ефаево. Возле дома №3, расположенного по адресу – улица Комсомольская, загорелись надворные постройки, являющиеся собственностью гражданки 1988 года рождения.
Пламя уничтожило надворные постройки на площади 150 квадратных метров.
По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Причина возгорания надворных построек в настоящее время устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru