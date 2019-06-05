В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП, в котором пострадала 64-летняя женщина

В Саранске разыскиваются очевидцы ДТП, в результате которого пострадала 64-летняя гражданка.

Указанное происшествие произошло 2 апреля нынешнего года на улице Коваленко. Неизвестный гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, во время движения задним ходом совершил наезд на 64-летнюю гражданку. После этого автомобилист скрылся с места инцидента.

Пострадавшая получила телесные повреждения.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кому что-либо известно о данном происшествии, сообщить имеющиеся сведения по телефонам: 8(8342) 38-57-27 или 02.

Ранее сообщалось, что в Инсаре 21-летний автомобилист сбил 6-летнего мальчика.

Источник: 13.мвд.рф