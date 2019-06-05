В Мордовии сотрудники ГИБДД провели операцию «Мотоцикл»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Мотоцикл».

Указанное мероприятие проводилось в целях выявления и пресечения фактов нарушения ПДД водителями мотоциклов. В ходе проведения операции стражи порядка составили 114 административных материалов в отношении нарушителей.

В отношении 31-летнего мотоциклиста, остановленного в селе Большое Игнатово, было составлено пять административных материалов. Мужчина перевозил двух детей возрастом до 5 лет. Кроме того, было установлено, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения, а транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке.

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Источник: 13.мвд.рф