В Саранске стартовали соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Саранске 4 июня состоялось торжественное открытие соревнований по пожарно-спасательному спорту среди пожарно-спасательных подразделений Саранского и Рузаевского гарнизонов.

Стоит отметить, что участниками указанных соревнований также являются школьники.

Участникам состязаний предстоит преодолеть несколько видов препятствий, среди которых 100-метровая полоса, подъем по штурмовой лестнице (первый день соревнований), пожарная эстафета и боевое развертывание (второй день соревнований).

Соревнования проводятся на стадионе «Старт».

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Источник: 13.mchs.gov.ru