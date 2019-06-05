В Большеигнатовском районе благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по зарплате

В Большеигнатовском районе после вмешательства прокуратуры была погашена задолженность по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что несколько работников МУП «Жилищник» не получили заработную плату за апрель нынешнего года. Общая сумма задолженности по зарплате составила более 66 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате была погашена в полном объеме.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии прокуратура зафиксировала нарушение в сфере эксплуатации объектов недвижимости.

Источник: prokrm.ru