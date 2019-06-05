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Прокуратура требует ликвидировать несанкционированные свалки в Большеигнатовском районе

Прокуратура требует ликвидировать несанкционированные свалки в Большеигнатовском районе

В Большеигнатовском районе прокуратура требует ликвидировать несанкционированные свалки твердых коммунальных отходов.

Сотрудниками прокуратуры указанного района было установлено, что вопреки требованиям действующего законодательства на территории Старочамзинского, Андреевского и Спасского сельских поселений расположены несанкционированные свалки. Администрации поселений никаких мер к устранению свалок не принимали.

Прокурор Большеигнатовского района направил в суд исковые заявления с требованиями устранить несанкционированные свалки бытовых отходов.

Ранее сообщалось, что в Большеигнатовском районе благодаря вмешательству прокуратуры была погашена задолженность по зарплате.

 


Источник: prokrm.ru