В Мордовии был задержан автомобилист, севший за руль в состоянии наркотического опьянения

В Мордовии был задержан 29-летний автомобилист, который сел за руль, пребывая в состоянии наркотического опьянения.

Утром 2 июня в посёлке Зубова Поляна экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль, водитель которого вел себя очень шумно и нарушал ПДД. Заметив патрульную машину, нарушитель попытался скрыться.

При содействии прибывшего экипажа ДПС сотрудники Росгвардии задержали автомобилиста. Нарушителем оказался 29-летний житель посёлка. Выяснилось, что гражданин сел за руль, пребывая в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, было установлено, что ранее гражданин уже привлекался к ответственности по причине нарушения ПДД.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia